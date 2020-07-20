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5607 SUNUP DR
Last updated June 29 2019 at 6:24 AM

5607 SUNUP DR

5607 Sunup Drive · No Longer Available
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Location

5607 Sunup Drive, San Antonio, TX 78233
Woodstone

Amenities

pet friendly
garage
fireplace
carpet
Unit Amenities
carpet
fireplace
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
Full Ext & Int paint, new carpet, tubs resurfaced & new storm doors front and back. FIREPLACE IN LIVING ROOM. UTILITIES IN GARAGE. APPLICATION FEE & DEPOSIT IN CASHIERS CHECK, MONEY ORDER OR OTHER FORM OF CERTIFIED FUNDS, COPY OF DL, SS# CARD & PROOF OF INCOME MUST ACCOMPANY APPLICATION AT TIME OF SUBMISSION. Small pets only $300 PET DEPOSIT PER PET W/2 PET LIMIT (picture required) LEASE APPLICATION & SCREENING CRITERIA CAN BE DOWNLOADED FROM ADDITIONAL INFO. APPLICANTS SHOULD VERIFY SCHOOLS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 300
limit: 2
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5607 SUNUP DR have any available units?
5607 SUNUP DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 5607 SUNUP DR have?
Some of 5607 SUNUP DR's amenities include pet friendly, garage, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5607 SUNUP DR currently offering any rent specials?
5607 SUNUP DR is not currently offering any rent specials.
Is 5607 SUNUP DR pet-friendly?
Yes, 5607 SUNUP DR is pet friendly.
Does 5607 SUNUP DR offer parking?
Yes, 5607 SUNUP DR offers parking.
Does 5607 SUNUP DR have units with washers and dryers?
No, 5607 SUNUP DR does not offer units with in unit laundry.
Does 5607 SUNUP DR have a pool?
No, 5607 SUNUP DR does not have a pool.
Does 5607 SUNUP DR have accessible units?
No, 5607 SUNUP DR does not have accessible units.
Does 5607 SUNUP DR have units with dishwashers?
No, 5607 SUNUP DR does not have units with dishwashers.
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