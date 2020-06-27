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5026 Kenton Trace
Last updated March 8 2020 at 11:39 AM

5026 Kenton Trace

5026 Kenton Trace · No Longer Available
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Location

5026 Kenton Trace, San Antonio, TX 78240

Amenities

recently renovated
carpet
Unit Amenities
carpet
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Property Amenities
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No Pets Allowed

(RLNE4985640)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5026 Kenton Trace have any available units?
5026 Kenton Trace doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
Is 5026 Kenton Trace currently offering any rent specials?
5026 Kenton Trace is not currently offering any rent specials.
Is 5026 Kenton Trace pet-friendly?
No, 5026 Kenton Trace is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 5026 Kenton Trace offer parking?
No, 5026 Kenton Trace does not offer parking.
Does 5026 Kenton Trace have units with washers and dryers?
No, 5026 Kenton Trace does not offer units with in unit laundry.
Does 5026 Kenton Trace have a pool?
No, 5026 Kenton Trace does not have a pool.
Does 5026 Kenton Trace have accessible units?
No, 5026 Kenton Trace does not have accessible units.
Does 5026 Kenton Trace have units with dishwashers?
No, 5026 Kenton Trace does not have units with dishwashers.
Does 5026 Kenton Trace have units with air conditioning?
No, 5026 Kenton Trace does not have units with air conditioning.
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