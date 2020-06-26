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3130 Manila Dr
Last updated July 3 2019 at 10:06 AM

3130 Manila Dr

3130 Manila Drive · No Longer Available
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Location

3130 Manila Drive, San Antonio, TX 78217

Amenities

patio / balcony
granite counters
garage
fireplace
Unit Amenities
fireplace
granite counters
patio / balcony
Property Amenities
carport
parking
garage
SPACIOUS SINGLE STORY HOME IN THE ESTABLISHED MACARTHUR TERRACE WITH EASY ACCESS TO FT. SAM, RANDOLPH AFB, 410, & WURZBACH PKWY - SPACIOUS SINGLE STORY HOME IN THE ESTABLISHED MACARTHUR TERRACE WITH EASY ACCESS TO FT. SAM, RANDOLPH AFB, 410, & WURZBACH PKWY.***FIREPLACE IN LIVING*TILED FLOORING***GRANITE COUNTERTOPS*MATURE TREES*BEAUTIFULLY LANDSCAPED*2 CAR GARAGE WITH OPENER*ROOM FOR ADDITIONAL PARKING WITH COVERED CARPORT*NO PETS ALLOWED***NO EXCEPTIONS***$55 APP FEE PER PERSON NON REFUNDABLE*APP FEE, 1ST MONTHS RENT, & DEPOSIT MUST BE IN CERTIFIED FUNDS*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*NO PETS ALLOWED

No Pets Allowed

(RLNE2450562)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3130 Manila Dr have any available units?
3130 Manila Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 3130 Manila Dr have?
Some of 3130 Manila Dr's amenities include patio / balcony, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3130 Manila Dr currently offering any rent specials?
3130 Manila Dr is not currently offering any rent specials.
Is 3130 Manila Dr pet-friendly?
No, 3130 Manila Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 3130 Manila Dr offer parking?
Yes, 3130 Manila Dr offers parking.
Does 3130 Manila Dr have units with washers and dryers?
No, 3130 Manila Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 3130 Manila Dr have a pool?
No, 3130 Manila Dr does not have a pool.
Does 3130 Manila Dr have accessible units?
No, 3130 Manila Dr does not have accessible units.
Does 3130 Manila Dr have units with dishwashers?
No, 3130 Manila Dr does not have units with dishwashers.
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