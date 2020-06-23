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San Antonio, TX
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22118 TOWER TERRACE
Last updated April 23 2019 at 1:34 PM

22118 TOWER TERRACE

22118 Tower Terrace · No Longer Available
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Location

22118 Tower Terrace, San Antonio, TX 78259

Amenities

patio / balcony
garage
walk in closets
air conditioning
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
fireplace
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
garage
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/8c96322064 ----
MOVE IN 3/26/2019! *SECURITY DEPOSIT $1895, CLEANING DEPOSIT $300**1 STORY RENTAL WITH 2CAR GARAGE*3 BEDROOMS 2 BATH NEAR SHOPPING*HOME HAS SPRINKLER SYSTEM AND IS PRE-WIRED FOR A SECURITY SYSTEM*CARPET & CERAMIC TILE THROUGHOUT ENTIRE HOME*LARGE LIVING ROOM & KITCHEN*HOME HAS DEN* OPEN FLOOR PLAN*MASTER BEDROOM HAS CEILING FAN, WALK-IN CLOSET, & FULL BATH*HOME HAS DECK IN THE BACKYARD*HOME IS MINUTES AWAY FROM MARRIOT PGA GOLF COURSE*HOME HAS KINETICO WATER SOFTENER, Near Shopping and great schools!!

Rent Includes: Condo/HOA Fees, HOA Amenities, Some Furnishings

Min/Max Months: 12/36

Breakfast Nook
Ceiling Fan
Ceramic Tile
Disposal
Island
Stove
Study
Utility Room

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 22118 TOWER TERRACE have any available units?
22118 TOWER TERRACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 22118 TOWER TERRACE have?
Some of 22118 TOWER TERRACE's amenities include patio / balcony, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 22118 TOWER TERRACE currently offering any rent specials?
22118 TOWER TERRACE isn't currently offering any rent specials.
Is 22118 TOWER TERRACE pet-friendly?
No, 22118 TOWER TERRACE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 22118 TOWER TERRACE offer parking?
Yes, 22118 TOWER TERRACE does offer parking.
Does 22118 TOWER TERRACE have units with washers and dryers?
No, 22118 TOWER TERRACE does not offer units with in unit laundry.
Does 22118 TOWER TERRACE have a pool?
No, 22118 TOWER TERRACE does not have a pool.
Does 22118 TOWER TERRACE have accessible units?
No, 22118 TOWER TERRACE does not have accessible units.
Does 22118 TOWER TERRACE have units with dishwashers?
No, 22118 TOWER TERRACE does not have units with dishwashers.
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