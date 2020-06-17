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15611 TRAIL BLUFF ST
Last updated June 2 2020 at 9:30 PM

15611 TRAIL BLUFF ST

15611 Trail Bluff Street · (210) 601-3905
COVID-19 Update
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Location

15611 Trail Bluff Street, San Antonio, TX 78247
Green Spring Valley

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,695

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 2104 sqft

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Amenities

patio / balcony
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fireplace
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Unit Amenities
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Property Amenities
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BEAUTIFUL 3 BEDROOM, 2 BATH HOME FOR LEASE IN GREEN SPRING VALLEY SUBDIVISION. ATRIUM, SPLIT FLOOR PLAN, LARGE LIVING AREA WITH FIREPLACE, SEPARATE DINING ROOM, JACUZZI FUNCTION IN MASTER BATH TUB DOES NOT WORK, 2 CAR GARAGE, MANY MATURE TREES, LARGE DECK IN BACKYARD UNDER HUGE OAK TREE, PRIVACY FENCED, BACKS UP TO GREENBELT FOR ADDED PRIVACY, UTILITY ROOM INSIDE. COPY OF PHOTO ID WITH APPLICATION IS REQUIRED. SEPARATE APPLICATION, COPY OF PHOTO AND APPLICATION FEE MUST BE SUBMITTED FOR ALL PERSONS 18YRS OLD OR OVER. NO PETS, NO SMOKING, APPLICANTS MUST HAVE GOOD CREDIT, MINIMUM 12 MO. LEASE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15611 TRAIL BLUFF ST have any available units?
15611 TRAIL BLUFF ST has a unit available for $1,695 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 15611 TRAIL BLUFF ST have?
Some of 15611 TRAIL BLUFF ST's amenities include patio / balcony, garage, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15611 TRAIL BLUFF ST currently offering any rent specials?
15611 TRAIL BLUFF ST isn't currently offering any rent specials.
Is 15611 TRAIL BLUFF ST pet-friendly?
No, 15611 TRAIL BLUFF ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 15611 TRAIL BLUFF ST offer parking?
Yes, 15611 TRAIL BLUFF ST does offer parking.
Does 15611 TRAIL BLUFF ST have units with washers and dryers?
No, 15611 TRAIL BLUFF ST does not offer units with in unit laundry.
Does 15611 TRAIL BLUFF ST have a pool?
No, 15611 TRAIL BLUFF ST does not have a pool.
Does 15611 TRAIL BLUFF ST have accessible units?
No, 15611 TRAIL BLUFF ST does not have accessible units.
Does 15611 TRAIL BLUFF ST have units with dishwashers?
No, 15611 TRAIL BLUFF ST does not have units with dishwashers.
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