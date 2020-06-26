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14203 Fairlee
Last updated June 5 2019 at 10:50 AM

14203 Fairlee

14203 Fairlee · No Longer Available
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Location

14203 Fairlee, San Antonio, TX 78217
El Chaparral Fertile Valley

Amenities

hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
stainless steel
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
range
stainless steel
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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(RLNE4931590)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14203 Fairlee have any available units?
14203 Fairlee doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 14203 Fairlee have?
Some of 14203 Fairlee's amenities include hardwood floors, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14203 Fairlee currently offering any rent specials?
14203 Fairlee is not currently offering any rent specials.
Is 14203 Fairlee pet-friendly?
Yes, 14203 Fairlee is pet friendly.
Does 14203 Fairlee offer parking?
Yes, 14203 Fairlee offers parking.
Does 14203 Fairlee have units with washers and dryers?
No, 14203 Fairlee does not offer units with in unit laundry.
Does 14203 Fairlee have a pool?
No, 14203 Fairlee does not have a pool.
Does 14203 Fairlee have accessible units?
No, 14203 Fairlee does not have accessible units.
Does 14203 Fairlee have units with dishwashers?
Yes, 14203 Fairlee has units with dishwashers.
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