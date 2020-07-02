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820 W Reinerman Street
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820 W Reinerman Street

820 Reinerman St · No Longer Available
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Location

820 Reinerman St, Houston, TX 77007
Washington Avenue - Memorial Park

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
accessible
parking
garage
Please call or text Listing Agent to schedule appointments.. AVAILABLE FOR IMMEDIATE MOVE IN. CONTEMPORARY TOWNHOME,METICULOUSLY MAINTAINED,OPEN & BRIGHT.3RD FLOOR:7X6Loft Area, MASTER BATH W/JACUZZI,TWO SINKS,SPACIOUS BEDROOM,CUSTOM WINDOW TREATMENTS,2ND FLOOR,STAINLESS STEEL APPLIANCES W/FRIDG,PINE HARDWOOD FLOORS,BUILDT IN GLASS TOP AREA ABOVE FOYER FOR VIEWING,STUDY/LIBRARY+BALCONY. 1ST FLOOR:BEDROOM W/FULL BATH,STANDING SHOWER,FULL SIZE WASHER AND DRYER,WALKING DISTANCE TO Memorial Park, Washington Avenue, Restaurants,Bars.PLEASE SCHEDULE YOUR PERSONAL TOUR TO VIEW THIS VERY UNIQUE HOME.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 820 W Reinerman Street have any available units?
820 W Reinerman Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 820 W Reinerman Street have?
Some of 820 W Reinerman Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 820 W Reinerman Street currently offering any rent specials?
820 W Reinerman Street is not currently offering any rent specials.
Is 820 W Reinerman Street pet-friendly?
No, 820 W Reinerman Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Houston.
Does 820 W Reinerman Street offer parking?
Yes, 820 W Reinerman Street offers parking.
Does 820 W Reinerman Street have units with washers and dryers?
Yes, 820 W Reinerman Street offers units with in unit laundry.
Does 820 W Reinerman Street have a pool?
No, 820 W Reinerman Street does not have a pool.
Does 820 W Reinerman Street have accessible units?
Yes, 820 W Reinerman Street has accessible units.
Does 820 W Reinerman Street have units with dishwashers?
Yes, 820 W Reinerman Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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