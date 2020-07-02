1908 UPLAND DR.

Amenities
SPRING BRANCH 3 BED/2 BATH UNIT MOVE-IN READY! - * SPRING BRANCH 2 STORY DUPLEX WITH 3 BED / 2 BATH AND OPEN FLOOR PLAN
* TOTALLY REMODELED ISLAND KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS AND SUBWAY TILE
BACK SPLASH
* BRAND-NEW STAINLESS STEEL KITCHEN APPLIANCES
* ADDITIONAL ROOM DOWNSTAIRS FOR A STUDY, OFFICE OR HOBBY ROOM.
* WOOD-LIKE TILE THROUGHOUT THE FIRST FLOOR, AND PRIVATE PATIO.
* EXCELLENT SPRING BRANCH ISD SCHOOLS. WALKING DISTANCE TO
SHERWOOD FOREST ELEMENTARY.
* LOCATED IN A GATED COMPLEX WITH PLAYGROUND, GAZEBO, AND
HUGE COMMON YARD.
* CENTRAL LOCATION WITH EASY ACCESS TO I-10 AND BELTWAY 8.
* TWO ASSIGNED PARKING PLACES
* CALL 713-973-8300 FOR DETAILS OR TO SCHEDULE A VIEWING!
(RLNE4330055)