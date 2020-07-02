All apartments in Houston
Find more places like 1908 UPLAND DR..
How many bedrooms do you need?
Home
/
Houston, TX
/
1908 UPLAND DR.
Last updated June 11 2019 at 10:11 AM

1908 UPLAND DR.

1908 Upland Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Houston
See all
Spring Branch West
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

1908 Upland Drive, Houston, TX 77043
Spring Branch West

Amenities

patio / balcony
granite counters
pet friendly
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
granite counters
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
playground
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
SPRING BRANCH 3 BED/2 BATH UNIT MOVE-IN READY! - * SPRING BRANCH 2 STORY DUPLEX WITH 3 BED / 2 BATH AND OPEN FLOOR PLAN

* TOTALLY REMODELED ISLAND KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS AND SUBWAY TILE
BACK SPLASH

* BRAND-NEW STAINLESS STEEL KITCHEN APPLIANCES

* ADDITIONAL ROOM DOWNSTAIRS FOR A STUDY, OFFICE OR HOBBY ROOM.

* WOOD-LIKE TILE THROUGHOUT THE FIRST FLOOR, AND PRIVATE PATIO.

* EXCELLENT SPRING BRANCH ISD SCHOOLS. WALKING DISTANCE TO
SHERWOOD FOREST ELEMENTARY.

* LOCATED IN A GATED COMPLEX WITH PLAYGROUND, GAZEBO, AND
HUGE COMMON YARD.

* CENTRAL LOCATION WITH EASY ACCESS TO I-10 AND BELTWAY 8.

* TWO ASSIGNED PARKING PLACES

* CALL 713-973-8300 FOR DETAILS OR TO SCHEDULE A VIEWING!

(RLNE4330055)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1908 UPLAND DR. have any available units?
1908 UPLAND DR. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 1908 UPLAND DR. have?
Some of 1908 UPLAND DR.'s amenities include patio / balcony, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1908 UPLAND DR. currently offering any rent specials?
1908 UPLAND DR. is not currently offering any rent specials.
Is 1908 UPLAND DR. pet-friendly?
Yes, 1908 UPLAND DR. is pet friendly.
Does 1908 UPLAND DR. offer parking?
Yes, 1908 UPLAND DR. offers parking.
Does 1908 UPLAND DR. have units with washers and dryers?
No, 1908 UPLAND DR. does not offer units with in unit laundry.
Does 1908 UPLAND DR. have a pool?
No, 1908 UPLAND DR. does not have a pool.
Does 1908 UPLAND DR. have accessible units?
No, 1908 UPLAND DR. does not have accessible units.
Does 1908 UPLAND DR. have units with dishwashers?
No, 1908 UPLAND DR. does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Helpful Articles
How to Negotiate a Lease Renewal for Your Apartment
9 Tips for Moving with Your Pet
The Beginner’s Guide to Renters Insurance
Micro-Units and Micro-Apartments: What Are They?
First Apartment Checklist: All the Essentials You Need
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Village on the Lake Apartments Phase II
19202 Space Center Blvd
Houston, TX 77058
Pine Forest Houston
17103 Clay Rd
Houston, TX 77084
The Ridley
2815 Greenridge Dr
Houston, TX 77057
Belle Meade at River Oaks
2929 Westheimer Rd
Houston, TX 77019
Greenridge Place
3000 Greenridge Dr
Houston, TX 77057
Block 334
1515 Main St
Houston, TX 77002
219 W Alabama
219 W Alabama St
Houston, TX 77006
Venue Museum District
5353 Fannin St
Houston, TX 77004

Similar Pages

Houston 1 BedroomsHouston 2 Bedrooms
Houston Apartments with ParkingHouston Pet Friendly Places
Houston Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Pasadena, TXThe Woodlands, TXSpring, TXPearland, TX
Conroe, TXBaytown, TXLeague City, TXSugar Land, TX
Bryan, TXKaty, TXGalveston, TXCollege Station, TX

Nearby Neighborhoods

Great UptownEldridge West OaksWoodlake Briar Meadow
Clear LakeSouthbelt EllingtonNeartown Montrose
MemorialGreater Fondren Southwest

Apartments Near Colleges

University of Houston-Clear LakeBaylor College of Medicine
Houston Community CollegeUniversity of Houston-Downtown
University of Houston