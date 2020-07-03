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6307 Belmont Avenue
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6307 Belmont Avenue

6307 Belmont Ave · No Longer Available
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Location

6307 Belmont Ave, Dallas, TX 75214
Lakewood Heights

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6307 Belmont Avenue have any available units?
6307 Belmont Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 6307 Belmont Avenue have?
Some of 6307 Belmont Avenue's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6307 Belmont Avenue currently offering any rent specials?
6307 Belmont Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 6307 Belmont Avenue pet-friendly?
No, 6307 Belmont Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dallas.
Does 6307 Belmont Avenue offer parking?
Yes, 6307 Belmont Avenue offers parking.
Does 6307 Belmont Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 6307 Belmont Avenue offers units with in unit laundry.
Does 6307 Belmont Avenue have a pool?
No, 6307 Belmont Avenue does not have a pool.
Does 6307 Belmont Avenue have accessible units?
No, 6307 Belmont Avenue does not have accessible units.
Does 6307 Belmont Avenue have units with dishwashers?
Yes, 6307 Belmont Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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