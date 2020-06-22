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96 Greenwich st
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96 Greenwich st

96 Greenwich Street · (212) 402-7855
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96 Greenwich Street, New York, NY 10006
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Amenities

granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
24hr concierge
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garage
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 96 Greenwich st have any available units?
96 Greenwich st doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 96 Greenwich st have?
Some of 96 Greenwich st's amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 96 Greenwich st currently offering any rent specials?
96 Greenwich st isn't currently offering any rent specials.
Is 96 Greenwich st pet-friendly?
Yes, 96 Greenwich st is pet friendly.
Does 96 Greenwich st offer parking?
Yes, 96 Greenwich st does offer parking.
Does 96 Greenwich st have units with washers and dryers?
No, 96 Greenwich st does not offer units with in unit laundry.
Does 96 Greenwich st have a pool?
No, 96 Greenwich st does not have a pool.
Does 96 Greenwich st have accessible units?
No, 96 Greenwich st does not have accessible units.
Does 96 Greenwich st have units with dishwashers?
Yes, 96 Greenwich st has units with dishwashers.
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