234 West 22nd Street

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West 22nd Street, Manhattan, New York, NY 10011 - 0 BR 1 BA Apartment. Listing uploaded and marketed by Jason Kim, Oxford Property Group, (646) 577-5982. Available from: 04/27/2020. Pets: allowed. NO FEE** LARGE STUDIO ON W22 ++ PRIME CHELSEA ++ SUBWAY ++ GREAT SPACE ++ DOORMAN/ELEV/LAUN/VALET/WIFI ++ RENOVATED ++ BRIGHT N SUNNY ++ HIGH CEILINGS ++ HARDWOOD FLOORS ++ WALK-IN-CLOSET ++ SEE THIS NOW!! **Pics to another unit in the building** ++ I HAVE ACCESS TO EVERY AVAILABLE LISTING INCLUDING EXCLUSIVE LISTINGS AT BOND NEW YORK PROPERTIES ++ IF THIS APARTMENT IS NOT WHAT YOU ARE LOOKING FOR, I HAVE THE MEANS TO FIND YOU THE RIGHT PLACE ++ E-MAIL, TEXT, OR CALL AT ANY TIME ++ L [ Published 18-Jun-20 / ID 3522835 ]