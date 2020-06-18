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234 West 22nd Street
Last updated June 18 2020 at 4:48 AM

234 West 22nd Street

234 West 22nd Street · (646) 577-5982
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234 West 22nd Street, New York, NY 10011
Chelsea

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hardwood floors
recently renovated
walk in closets
doorman
valet service
internet access
Unit Amenities
hardwood floors
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
doorman
internet access
valet service
West 22nd Street, Manhattan, New York, NY 10011 - 0 BR 1 BA Apartment. Listing uploaded and marketed by Jason Kim, Oxford Property Group, (646) 577-5982. Available from: 04/27/2020. Pets: allowed. NO FEE** LARGE STUDIO ON W22 ++ PRIME CHELSEA ++ SUBWAY ++ GREAT SPACE ++ DOORMAN/ELEV/LAUN/VALET/WIFI ++ RENOVATED ++ BRIGHT N SUNNY ++ HIGH CEILINGS ++ HARDWOOD FLOORS ++ WALK-IN-CLOSET ++ SEE THIS NOW!! **Pics to another unit in the building** ++ I HAVE ACCESS TO EVERY AVAILABLE LISTING INCLUDING EXCLUSIVE LISTINGS AT BOND NEW YORK PROPERTIES ++ IF THIS APARTMENT IS NOT WHAT YOU ARE LOOKING FOR, I HAVE THE MEANS TO FIND YOU THE RIGHT PLACE ++ E-MAIL, TEXT, OR CALL AT ANY TIME ++ L [ Published 18-Jun-20 / ID 3522835 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 234 West 22nd Street have any available units?
234 West 22nd Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 234 West 22nd Street have?
Some of 234 West 22nd Street's amenities include hardwood floors, recently renovated, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 234 West 22nd Street currently offering any rent specials?
234 West 22nd Street isn't currently offering any rent specials.
Is 234 West 22nd Street pet-friendly?
No, 234 West 22nd Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 234 West 22nd Street offer parking?
No, 234 West 22nd Street does not offer parking.
Does 234 West 22nd Street have units with washers and dryers?
No, 234 West 22nd Street does not offer units with in unit laundry.
Does 234 West 22nd Street have a pool?
No, 234 West 22nd Street does not have a pool.
Does 234 West 22nd Street have accessible units?
No, 234 West 22nd Street does not have accessible units.
Does 234 West 22nd Street have units with dishwashers?
No, 234 West 22nd Street does not have units with dishwashers.
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