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158 East 92nd Street
Last updated June 18 2020 at 4:48 AM

158 East 92nd Street

158 East 92nd Street · (646) 577-5982
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158 East 92nd Street, New York, NY 10128
Upper East Side

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Amenities

hardwood floors
walk in closets
Unit Amenities
hardwood floors
walk in closets
Property Amenities
East 92nd Street, Manhattan, New York, NY 10128 - 1 BR 0 BA Apartment. Listing uploaded and marketed by Jason Kim, Oxford Property Group, (646) 577-5982. Available from: 04/27/2020. Pets: allowed. NO FEE**SPLENDID 1BR ON E92++ PRIME UPPER EAST SIDE ++ NEAR TRAINS ++ GREAT SPACE ++ BRIGHT N SUNNY ++ HIGH CEILINGS ++ HARDWOOD FLOORS ++ WALK-IN-CLOSET ++ SEE THIS NOW!! ++ I HAVE ACCESS TO EVERY AVAILABLE LISTING INCLUDING EXCLUSIVE LISTINGS AT BOND NEW YORK PROPERTIES ++ IF THIS APARTMENT IS NOT WHAT YOU ARE LOOKING FOR, I HAVE THE MEANS TO FIND YOU THE RIGHT PLACE ++ E-MAIL, TEXT, OR CALL AT ANY TIME ++ L [ Published 18-Jun-20 / ID 3522825 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 158 East 92nd Street have any available units?
158 East 92nd Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
Is 158 East 92nd Street currently offering any rent specials?
158 East 92nd Street isn't currently offering any rent specials.
Is 158 East 92nd Street pet-friendly?
No, 158 East 92nd Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 158 East 92nd Street offer parking?
No, 158 East 92nd Street does not offer parking.
Does 158 East 92nd Street have units with washers and dryers?
No, 158 East 92nd Street does not offer units with in unit laundry.
Does 158 East 92nd Street have a pool?
No, 158 East 92nd Street does not have a pool.
Does 158 East 92nd Street have accessible units?
No, 158 East 92nd Street does not have accessible units.
Does 158 East 92nd Street have units with dishwashers?
No, 158 East 92nd Street does not have units with dishwashers.
Does 158 East 92nd Street have units with air conditioning?
No, 158 East 92nd Street does not have units with air conditioning.
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