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1290 5th Avenue
Last updated June 19 2020 at 2:47 PM

1290 5th Avenue

1290 5th Avenue · (646) 577-5982
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1290 5th Avenue, New York, NY 10026
East Harlem

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hardwood floors
garage
walk in closets
Unit Amenities
hardwood floors
walk in closets
Property Amenities
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garage
5th Avenue, Manhattan, New York, NY 10029 - 3 BR 1 BA Apartment. Listing uploaded and marketed by Jason Kim, Oxford Property Group, (646) 577-5982. Available from: 04/27/2020. Pets: allowed. NO FEE**MASSIVE 3BR ++ CENTRAL PARK ++ NEAR TRAINS ++ GREAT SPACE ++ ELEV/LAUN/ALL UTIL INCLUDED++ GARAGE ++ WALK IN CLOSET ++ HIGH CEILINGS ++ HARDWOOD FLOORS ++ BRIGHT N SUNNY APT ++ SEE THIS NOW!! ++ I HAVE ACCESS TO EVERY AVAILABLE LISTING INCLUDING EXCLUSIVE LISTINGS AT BOND NEW YORK PROPERTIES ++ IF THIS APARTMENT IS NOT WHAT YOU ARE LOOKING FOR, I HAVE THE MEANS TO FIND YOU THE RIGHT PLACE ++ E-MAIL, TEXT, OR CALL AT ANY TIME ++ L [ Published 19-Jun-20 / ID 3522812 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1290 5th Avenue have any available units?
1290 5th Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
Is 1290 5th Avenue currently offering any rent specials?
1290 5th Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 1290 5th Avenue pet-friendly?
No, 1290 5th Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 1290 5th Avenue offer parking?
Yes, 1290 5th Avenue does offer parking.
Does 1290 5th Avenue have units with washers and dryers?
No, 1290 5th Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 1290 5th Avenue have a pool?
No, 1290 5th Avenue does not have a pool.
Does 1290 5th Avenue have accessible units?
No, 1290 5th Avenue does not have accessible units.
Does 1290 5th Avenue have units with dishwashers?
No, 1290 5th Avenue does not have units with dishwashers.
Does 1290 5th Avenue have units with air conditioning?
No, 1290 5th Avenue does not have units with air conditioning.
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