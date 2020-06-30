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22 BARDEEN COURT
Last updated February 1 2020 at 2:41 AM

22 BARDEEN COURT

22 Bardeen Court · No Longer Available
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Location

22 Bardeen Court, Towson, MD 21204

Amenities

parking
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Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 22 BARDEEN COURT have any available units?
22 BARDEEN COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Towson, MD.
How much is rent in Towson, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Towson Rent Report.
What amenities does 22 BARDEEN COURT have?
Some of 22 BARDEEN COURT's amenities include parking, pool, and ceiling fan. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 22 BARDEEN COURT currently offering any rent specials?
22 BARDEEN COURT is not currently offering any rent specials.
Is 22 BARDEEN COURT pet-friendly?
No, 22 BARDEEN COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Towson.
Does 22 BARDEEN COURT offer parking?
Yes, 22 BARDEEN COURT offers parking.
Does 22 BARDEEN COURT have units with washers and dryers?
No, 22 BARDEEN COURT does not offer units with in unit laundry.
Does 22 BARDEEN COURT have a pool?
Yes, 22 BARDEEN COURT has a pool.
Does 22 BARDEEN COURT have accessible units?
Yes, 22 BARDEEN COURT has accessible units.
Does 22 BARDEEN COURT have units with dishwashers?
No, 22 BARDEEN COURT does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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