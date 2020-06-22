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543 East 6th St.
Last updated June 15 2020 at 2:40 PM

543 East 6th St.

543 East Sixth Street · No Longer Available
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Location

543 East Sixth Street, Boston, MA 02127
Telegraph Hill

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 543 East 6th St. have any available units?
543 East 6th St. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Boston, MA.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 543 East 6th St. have?
Some of 543 East 6th St.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 543 East 6th St. currently offering any rent specials?
543 East 6th St. isn't currently offering any rent specials.
Is 543 East 6th St. pet-friendly?
Yes, 543 East 6th St. is pet friendly.
Does 543 East 6th St. offer parking?
No, 543 East 6th St. does not offer parking.
Does 543 East 6th St. have units with washers and dryers?
Yes, 543 East 6th St. offers units with in unit laundry.
Does 543 East 6th St. have a pool?
No, 543 East 6th St. does not have a pool.
Does 543 East 6th St. have accessible units?
No, 543 East 6th St. does not have accessible units.
Does 543 East 6th St. have units with dishwashers?
Yes, 543 East 6th St. has units with dishwashers.
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