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216 West 9th St.
Last updated June 29 2020 at 3:03 PM

216 West 9th St.

216 West Ninth Street · (617) 999-0597
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Location

216 West Ninth Street, Boston, MA 02127
D Street - West Broadway

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$2,600

1 Bed · 1 Bath · 650 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
dishwasher
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
bbq/grill
PET FRIENDLY 1 BED WITH EXCLUSIVE BACK YARD! OPEN LAYOUT WITH LARGE LIVING ROOM AND FULLY APPLIANCED EAT-IN KITCHEN. HARDWOOD FLOORS ARE LAID THROUGHOUT, TILED BATHROOM HAS BEEN RECENTLY UPDATED, AND THE QUEEN SIZED BEDROOM HAS A SPACIOUS CLOSET. THERE IS A BACK DECK AND AN EXCLUSIVE LARGE BACK YARD, GREAT FOR PETS AND SUMMERTIME BBQ'S! THERE IS LAUNDRY IN THE BUILDING AND STORAGE IN THE BASEMENT. LOCATED JUST BLOCKS TO PUBLIC TRANSPORTATION/T STOP, PARKS/BEACHES, HIGHWAY ACCESS, SEAPORT DISTRICT, AND ALL OF SOUTHIE'S HOTTEST NEW SHOPS, BARS, AND RESTAURANTS. AVAILABLE SEPT 1ST, TENANT TO PAY FEE.

Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 216 West 9th St. have any available units?
216 West 9th St. has a unit available for $2,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 216 West 9th St. have?
Some of 216 West 9th St.'s amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 216 West 9th St. currently offering any rent specials?
216 West 9th St. is not currently offering any rent specials.
Is 216 West 9th St. pet-friendly?
Yes, 216 West 9th St. is pet friendly.
Does 216 West 9th St. offer parking?
No, 216 West 9th St. does not offer parking.
Does 216 West 9th St. have units with washers and dryers?
No, 216 West 9th St. does not offer units with in unit laundry.
Does 216 West 9th St. have a pool?
No, 216 West 9th St. does not have a pool.
Does 216 West 9th St. have accessible units?
No, 216 West 9th St. does not have accessible units.
Does 216 West 9th St. have units with dishwashers?
Yes, 216 West 9th St. has units with dishwashers.
Interested in 216 West 9th St.?
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