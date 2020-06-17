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18 Preble St.
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18 Preble St.

18 Preble Street · (617) 999-0597
COVID-19 Update
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Location

18 Preble Street, Boston, MA 02127
Columbus Park - Andrew Square

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$2,850

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 675 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
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Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18 Preble St. have any available units?
18 Preble St. has a unit available for $2,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 18 Preble St. have?
Some of 18 Preble St.'s amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 18 Preble St. currently offering any rent specials?
18 Preble St. isn't currently offering any rent specials.
Is 18 Preble St. pet-friendly?
Yes, 18 Preble St. is pet friendly.
Does 18 Preble St. offer parking?
Yes, 18 Preble St. does offer parking.
Does 18 Preble St. have units with washers and dryers?
Yes, 18 Preble St. offers units with in unit laundry.
Does 18 Preble St. have a pool?
No, 18 Preble St. does not have a pool.
Does 18 Preble St. have accessible units?
No, 18 Preble St. does not have accessible units.
Does 18 Preble St. have units with dishwashers?
Yes, 18 Preble St. has units with dishwashers.
Have a question for 18 Preble St.?
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