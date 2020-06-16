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77 East WALTON Street
Last updated April 3 2020 at 1:28 PM

77 East WALTON Street

77 E Walton St · (800) 795-1010
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Location

77 E Walton St, Chicago, IL 60611
Near North Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 22B · Avail. now

$20,000

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3 Bed · 4 Bath · 3550 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
garage
valet service
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 77 East WALTON Street have any available units?
77 East WALTON Street has a unit available for $20,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 77 East WALTON Street have?
Some of 77 East WALTON Street's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 77 East WALTON Street currently offering any rent specials?
77 East WALTON Street isn't currently offering any rent specials.
Is 77 East WALTON Street pet-friendly?
Yes, 77 East WALTON Street is pet friendly.
Does 77 East WALTON Street offer parking?
Yes, 77 East WALTON Street does offer parking.
Does 77 East WALTON Street have units with washers and dryers?
No, 77 East WALTON Street does not offer units with in unit laundry.
Does 77 East WALTON Street have a pool?
No, 77 East WALTON Street does not have a pool.
Does 77 East WALTON Street have accessible units?
No, 77 East WALTON Street does not have accessible units.
Does 77 East WALTON Street have units with dishwashers?
Yes, 77 East WALTON Street has units with dishwashers.
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