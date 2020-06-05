All apartments in Chicago
Find more places like 5051 West Berenice Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Chicago, IL
/
5051 West Berenice Avenue
Last updated May 3 2020 at 9:24 PM

5051 West Berenice Avenue

5051 West Berenice Avenue · (561) 302-3754
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Chicago
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
1 Bedrooms
See all
2 Bedrooms
See all

Location

5051 West Berenice Avenue, Chicago, IL 60641
Portage Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1 · Avail. now

$1,300

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath · 1000 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
garage
ceiling fan
media room
Unit Amenities
ceiling fan
hardwood floors
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
media room
THIS SUNNY 2BD/1BA BOASTS HARDWOOD FLOORS, LARGE BEDROOMS WITH CEILING FANS, HUGE CLOSETS, AND AMPLE COUNTER SPACE! ENCLOSED BACK PORCH AND LAUNDRY IN THE BUILDING. ENJOY THE SUMMER MONTHS IN THE SHARED BACKYARD OR WALK TO THE NEIGHBORHOOD'S NAMESAKE AND SPEND TIME ON 36 ACRES RECOGNIZED BY THE NATIONAL REGISTER OF HISTORIC PLACES. PARKING AVAILABLE: GARAGE SPACE $75/MO, UNCOVERED SPACE $60/MO. PETS ALLOWED WITH OWNER APPROVAL AND ADDITIONAL FEE. EZ COMMUTE WITH CLOSE PROXIMITY TO 90/94, THE MAYFAIR AND GRAYLAND METRA STOPS, AND IRVING PARK BLUE LINE! CONVENIENTLY LOCATED TO SIX CORNERS SHOPPING DISTRICT, JEWEL OSCO, THE HISTORIC PORTAGE THEATER, AND MUCH MORE! Just west of Cicero ave and Six Corners shopping, nightlife, etc! Close to CTA buses, Blue line trains

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5051 West Berenice Avenue have any available units?
5051 West Berenice Avenue has a unit available for $1,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 5051 West Berenice Avenue have?
Some of 5051 West Berenice Avenue's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5051 West Berenice Avenue currently offering any rent specials?
5051 West Berenice Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 5051 West Berenice Avenue pet-friendly?
Yes, 5051 West Berenice Avenue is pet friendly.
Does 5051 West Berenice Avenue offer parking?
Yes, 5051 West Berenice Avenue does offer parking.
Does 5051 West Berenice Avenue have units with washers and dryers?
No, 5051 West Berenice Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 5051 West Berenice Avenue have a pool?
No, 5051 West Berenice Avenue does not have a pool.
Does 5051 West Berenice Avenue have accessible units?
No, 5051 West Berenice Avenue does not have accessible units.
Does 5051 West Berenice Avenue have units with dishwashers?
No, 5051 West Berenice Avenue does not have units with dishwashers.
Have a question for 5051 West Berenice Avenue?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

617 West Melrose St. Apt.
617 West Melrose Street
Chicago, IL 60657
Melrose Shores
520 West Melrose Street
Chicago, IL 60657
MDA City Club Apartments
63 E Lake St
Chicago, IL 60601
6230 S Artesian Ave
6230 S Artesian Ave
Chicago, IL 60629
7031 S Chappel
7031 S Chappel Ave
Chicago, IL 60649
1720 N Halsted St
1720 N Halsted St
Chicago, IL 60614
Aston Chicago
200 E Illinois St
Chicago, IL 60611
1101 E. Hyde Park Boulevard
1101 E Hyde Park Blvd
Chicago, IL 60615

Similar Pages

Chicago 1 BedroomsChicago 2 Bedrooms
Chicago Apartments with Hardwood FloorsChicago Pet Friendly Places
Chicago Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Evanston, ILArlington Heights, ILSchaumburg, ILWheaton, IL
Lombard, ILMount Prospect, ILOak Park, ILJoliet, IL
Des Plaines, ILPalatine, ILBolingbrook, ILDowners Grove, IL

Nearby Neighborhoods

LakeviewNear North SideLincoln Park
Hyde ParkAustinNear West Side
UptownLincoln Square

Apartments Near Colleges

City Colleges of Chicago-Malcolm X CollegeChicago State University
Roosevelt UniversityUniversity of Chicago
City Colleges of Chicago-Kennedy-King College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity