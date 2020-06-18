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4603 North Dover
Last updated March 28 2020 at 8:40 PM

4603 North Dover

4603 North Dover Street · (312) 927-0257
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4603 North Dover Street, Chicago, IL 60640
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INFO PROVIDED BY Listanza

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
parking
recently renovated
Unit Amenities
furnished
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
courtyard
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Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4603 North Dover have any available units?
4603 North Dover doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 4603 North Dover have?
Some of 4603 North Dover's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4603 North Dover currently offering any rent specials?
4603 North Dover isn't currently offering any rent specials.
Is 4603 North Dover pet-friendly?
No, 4603 North Dover is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 4603 North Dover offer parking?
Yes, 4603 North Dover does offer parking.
Does 4603 North Dover have units with washers and dryers?
Yes, 4603 North Dover offers units with in unit laundry.
Does 4603 North Dover have a pool?
No, 4603 North Dover does not have a pool.
Does 4603 North Dover have accessible units?
No, 4603 North Dover does not have accessible units.
Does 4603 North Dover have units with dishwashers?
No, 4603 North Dover does not have units with dishwashers.
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