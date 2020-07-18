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2122 W. Madison St unit 2
Last updated July 18 2020 at 9:55 AM

2122 W. Madison St unit 2

2122 West Madison Street · (312) 366-6425
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Location

2122 West Madison Street, Chicago, IL 60612
Near West Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 2122 W. Madison St - 2122 W Madison #2 unit 2 · Avail. now

$1,650

3 Bed · 2 Bath · 1285 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
pet friendly
parking
stainless steel
Unit Amenities
hardwood floors
in unit laundry
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
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TEXT 312-366-6425 OR EMAIL US AT SHOWINGS@CITYBESTMANAGEMENT.COM

(RLNE2361681)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2122 W. Madison St unit 2 have any available units?
2122 W. Madison St unit 2 has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 2122 W. Madison St unit 2 have?
Some of 2122 W. Madison St unit 2's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2122 W. Madison St unit 2 currently offering any rent specials?
2122 W. Madison St unit 2 is not currently offering any rent specials.
Is 2122 W. Madison St unit 2 pet-friendly?
Yes, 2122 W. Madison St unit 2 is pet friendly.
Does 2122 W. Madison St unit 2 offer parking?
Yes, 2122 W. Madison St unit 2 offers parking.
Does 2122 W. Madison St unit 2 have units with washers and dryers?
Yes, 2122 W. Madison St unit 2 offers units with in unit laundry.
Does 2122 W. Madison St unit 2 have a pool?
No, 2122 W. Madison St unit 2 does not have a pool.
Does 2122 W. Madison St unit 2 have accessible units?
No, 2122 W. Madison St unit 2 does not have accessible units.
Does 2122 W. Madison St unit 2 have units with dishwashers?
No, 2122 W. Madison St unit 2 does not have units with dishwashers.
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