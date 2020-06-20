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1515 South PRAIRIE Avenue
Last updated May 28 2020 at 2:37 AM

1515 South PRAIRIE Avenue

1515 South Prairie Avenue · (773) 827-6788
COVID-19 Update
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Location

1515 South Prairie Avenue, Chicago, IL 60605
Near South Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 1410 · Avail. now

$12,000

Click to see floorplan

3 Bed · 4 Bath · 4000 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1515 South PRAIRIE Avenue have any available units?
1515 South PRAIRIE Avenue has a unit available for $12,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 1515 South PRAIRIE Avenue have?
Some of 1515 South PRAIRIE Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1515 South PRAIRIE Avenue currently offering any rent specials?
1515 South PRAIRIE Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 1515 South PRAIRIE Avenue pet-friendly?
No, 1515 South PRAIRIE Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 1515 South PRAIRIE Avenue offer parking?
Yes, 1515 South PRAIRIE Avenue does offer parking.
Does 1515 South PRAIRIE Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 1515 South PRAIRIE Avenue offers units with in unit laundry.
Does 1515 South PRAIRIE Avenue have a pool?
No, 1515 South PRAIRIE Avenue does not have a pool.
Does 1515 South PRAIRIE Avenue have accessible units?
No, 1515 South PRAIRIE Avenue does not have accessible units.
Does 1515 South PRAIRIE Avenue have units with dishwashers?
Yes, 1515 South PRAIRIE Avenue has units with dishwashers.
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