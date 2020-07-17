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1401 North WIELAND Street
Last updated July 8 2020 at 11:00 AM

1401 North WIELAND Street

1401 North Wieland Street · No Longer Available
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Location

1401 North Wieland Street, Chicago, IL 60610
Near North Side

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
hot tub
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1401 North WIELAND Street have any available units?
1401 North WIELAND Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 1401 North WIELAND Street have?
Some of 1401 North WIELAND Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1401 North WIELAND Street currently offering any rent specials?
1401 North WIELAND Street is not currently offering any rent specials.
Is 1401 North WIELAND Street pet-friendly?
No, 1401 North WIELAND Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 1401 North WIELAND Street offer parking?
Yes, 1401 North WIELAND Street offers parking.
Does 1401 North WIELAND Street have units with washers and dryers?
Yes, 1401 North WIELAND Street offers units with in unit laundry.
Does 1401 North WIELAND Street have a pool?
No, 1401 North WIELAND Street does not have a pool.
Does 1401 North WIELAND Street have accessible units?
No, 1401 North WIELAND Street does not have accessible units.
Does 1401 North WIELAND Street have units with dishwashers?
Yes, 1401 North WIELAND Street has units with dishwashers.
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