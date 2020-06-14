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1322 South PRAIRIE Avenue
Last updated May 20 2020 at 6:32 AM

1322 South PRAIRIE Avenue

1322 South Prairie Avenue · (773) 550-6689
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Location

1322 South Prairie Avenue, Chicago, IL 60605
Near South Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1408 · Avail. now

$2,800

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1200 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
gym
parking
pool
pool table
garage
MUSEUM PARK. SPECTACULAR EAST FACING VIEWS OF LAKE & MUSEUM CAMPUS FROM EVERY ROOM! CHERRY HARDWOOD FLOOR THRU-OUT. GRANITE COUNTERS WITH BREAKFAST BAR, PANTRY, MAPLE CABINETS. LARGE BALCONY. LIVING RM HAS FLOOR TO CEILING WINDOWS. MASTER BED HAS LARGE WALK IN CLOSET & BATH WITH DOUBLE SINKS, SHOWER & TUB. IN UNIT WASH/DRYER. FULL AMENITY BLDG HAS ROOF TOP DECK WITH AMAZING VIEWS OF LAKE VIEWS, CITY AND ENTIRE SKY LINE OF CHICAGO AND FITNESS CENTER. CLUB HOUSE IS A BLOCK AWAY INCLUDED IN RENT. IT HAS 2 POOLS, ADULT AND CHILDREN POOLS. LARGE PARTY AND MEETING ROOMS, OUT DOOR DECK OVER LOOKING LAKE SHORE, FAMILY ROOM HAS LARGE SCREEN TV, GOURMET KITCHEN, WET BAR, POOL TABLE, TABLE AND LOUNGE SOFAS AND CHAIRS FOR ENTERTAINMENTS. NEXT TO BUILDING IS A PARK FOR FAMILY, CHILDREN AND DOGS! WITH 24 HOUR DOOR STAFF. PARKING EXTRA. STEPS TO PARK, RESTAURANTS, SHOPPING, JEWEL, TRADER JOES, WHOLE FOODS, TARGET. ALL TRAIN LINES, BUSES, METRA STATION, LAKE SHORE DRIVE. 10 MINUTES TO NORTHWESTERN, UNIVERSITY OF CHICAGO, MEDICAL DISTRICTS. LAKE FRONT AND GRANT PARK.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1322 South PRAIRIE Avenue have any available units?
1322 South PRAIRIE Avenue has a unit available for $2,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 1322 South PRAIRIE Avenue have?
Some of 1322 South PRAIRIE Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1322 South PRAIRIE Avenue currently offering any rent specials?
1322 South PRAIRIE Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 1322 South PRAIRIE Avenue pet-friendly?
Yes, 1322 South PRAIRIE Avenue is pet friendly.
Does 1322 South PRAIRIE Avenue offer parking?
Yes, 1322 South PRAIRIE Avenue does offer parking.
Does 1322 South PRAIRIE Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 1322 South PRAIRIE Avenue offers units with in unit laundry.
Does 1322 South PRAIRIE Avenue have a pool?
Yes, 1322 South PRAIRIE Avenue has a pool.
Does 1322 South PRAIRIE Avenue have accessible units?
No, 1322 South PRAIRIE Avenue does not have accessible units.
Does 1322 South PRAIRIE Avenue have units with dishwashers?
Yes, 1322 South PRAIRIE Avenue has units with dishwashers.
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