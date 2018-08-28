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1048 North WOOD Street
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1048 North WOOD Street

1048 North Wood Street · (312) 912-3042
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1048 North Wood Street, Chicago, IL 60622
West Town

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1048 North WOOD Street have any available units?
1048 North WOOD Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 1048 North WOOD Street have?
Some of 1048 North WOOD Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1048 North WOOD Street currently offering any rent specials?
1048 North WOOD Street isn't currently offering any rent specials.
Is 1048 North WOOD Street pet-friendly?
No, 1048 North WOOD Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 1048 North WOOD Street offer parking?
No, 1048 North WOOD Street does not offer parking.
Does 1048 North WOOD Street have units with washers and dryers?
Yes, 1048 North WOOD Street offers units with in unit laundry.
Does 1048 North WOOD Street have a pool?
No, 1048 North WOOD Street does not have a pool.
Does 1048 North WOOD Street have accessible units?
No, 1048 North WOOD Street does not have accessible units.
Does 1048 North WOOD Street have units with dishwashers?
Yes, 1048 North WOOD Street has units with dishwashers.
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