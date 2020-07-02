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Sandy Springs, GA
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612 Granville Court
Last updated July 18 2020 at 3:10 AM

612 Granville Court

612 Granville Ct · No Longer Available
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Location

612 Granville Ct, Sandy Springs, GA 30328

Amenities

on-site laundry
dishwasher
garage
gym
pool
elevator
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
business center
elevator
gym
on-site laundry
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 612 Granville Court have any available units?
612 Granville Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sandy Springs, GA.
What amenities does 612 Granville Court have?
Some of 612 Granville Court's amenities include on-site laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 612 Granville Court currently offering any rent specials?
612 Granville Court is not currently offering any rent specials.
Is 612 Granville Court pet-friendly?
No, 612 Granville Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sandy Springs.
Does 612 Granville Court offer parking?
Yes, 612 Granville Court offers parking.
Does 612 Granville Court have units with washers and dryers?
No, 612 Granville Court does not offer units with in unit laundry.
Does 612 Granville Court have a pool?
Yes, 612 Granville Court has a pool.
Does 612 Granville Court have accessible units?
No, 612 Granville Court does not have accessible units.
Does 612 Granville Court have units with dishwashers?
Yes, 612 Granville Court has units with dishwashers.
Does 612 Granville Court have units with air conditioning?
No, 612 Granville Court does not have units with air conditioning.
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