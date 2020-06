2006 Akron Drive Se

Amenities

Unit Amenities air conditioning w/d hookup recently renovated Property Amenities accepts section 8 carport parking cats allowed dogs allowed pet friendly

Sorry, no housing choice vouchers or Section 8._______________________________ MOVE IN JULY RENT SPECIAL ONLY $299____________________

Prime Location: Newly Updated and Cozy home!



3 bedrooms, 1 bath house in up and coming Thomasville Heights (South Moreland area)



Short walk to MARTA bus stop that runs to Inman Park Train Station, shops and restaurants on Moreland Ave, and close to all major ATL highways and Downtown! New Renovations, All electric, new appliances. washer and electric dryer hookups.



$1200/mo, $1300 security deposit. Background, Employment Verification, and Credit Check mandatory. Sorry, no housing choice vouchers or Section 8. Pets allowed with monthly pet rent per pet. No more than 2 pets allowed. Call T. Love at (470) 242-7314. This property is managed by a responsible landlord using Avail landlord software.

**** Currently Tenant Occupied****

______________________________________________

Lo sentimos, no hay cupones de elección de vivienda o la Sección 8 ._______________________________________

Ubicación privilegiada: casa recientemente renovada y acogedora.



3 dormitorios, 1 baño en la casa de Thomasville Heights (zona sur de Moreland)



A poca distancia de la parada de autobús MARTA que va a la estación de tren de Inman Park, tiendas y restaurantes en Moreland Ave, y cerca de las principales autopistas ATL y del centro. Nuevas renovaciones, todos los electrodomésticos, electrodomésticos nuevos, que incluyen lavadora y secadora.



$ 1200 / mo, $ 1200 de depósito de seguridad. Antecedentes, verificación de empleo y verificación de crédito obligatoria. Lo sentimos, no hay cupones de elección de vivienda ni la Sección 8. Se admiten mascotas con un alquiler mensual por mascota. No se admiten más de 2 mascotas. Llame a T. Love al (470) 242-7314. Esta propiedad es administrada por un propietario responsable que usa el software Avail landlord.