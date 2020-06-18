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1245 Caroline St. Unit 219
Last updated May 14 2020 at 9:42 AM

1245 Caroline St. Unit 219

1245 Caroline Street Northeast · (404) 377-6565
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Location

1245 Caroline Street Northeast, Atlanta, GA 30307
Edgewood

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit 1245 Caroline St. Unit 219 · Avail. now

$1,500

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1 Bed · 1 Bath · 960 sqft

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Amenities

in unit laundry
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Property Amenities
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***THIS HOME IS PROFESSIONAL MANAGED BY JILOT REAL ESTATE****

(RLNE5680947)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1245 Caroline St. Unit 219 have any available units?
1245 Caroline St. Unit 219 has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Atlanta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Atlanta Rent Report.
What amenities does 1245 Caroline St. Unit 219 have?
Some of 1245 Caroline St. Unit 219's amenities include in unit laundry, granite counters, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1245 Caroline St. Unit 219 currently offering any rent specials?
1245 Caroline St. Unit 219 isn't currently offering any rent specials.
Is 1245 Caroline St. Unit 219 pet-friendly?
No, 1245 Caroline St. Unit 219 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Atlanta.
Does 1245 Caroline St. Unit 219 offer parking?
Yes, 1245 Caroline St. Unit 219 does offer parking.
Does 1245 Caroline St. Unit 219 have units with washers and dryers?
Yes, 1245 Caroline St. Unit 219 offers units with in unit laundry.
Does 1245 Caroline St. Unit 219 have a pool?
No, 1245 Caroline St. Unit 219 does not have a pool.
Does 1245 Caroline St. Unit 219 have accessible units?
No, 1245 Caroline St. Unit 219 does not have accessible units.
Does 1245 Caroline St. Unit 219 have units with dishwashers?
No, 1245 Caroline St. Unit 219 does not have units with dishwashers.
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