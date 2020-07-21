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5608 Samter Court
Last updated April 4 2020 at 4:55 AM

5608 Samter Court

5608 Samter Court · No Longer Available
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Location

5608 Samter Court, Tampa, FL 33611
Sun Bay South

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
stainless steel
pool
microwave
Unit Amenities
hardwood floors
microwave
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
pool
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No Pets Allowed

(RLNE5490640)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5608 Samter Court have any available units?
5608 Samter Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tampa, FL.
How much is rent in Tampa, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tampa Rent Report.
What amenities does 5608 Samter Court have?
Some of 5608 Samter Court's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5608 Samter Court currently offering any rent specials?
5608 Samter Court is not currently offering any rent specials.
Is 5608 Samter Court pet-friendly?
No, 5608 Samter Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tampa.
Does 5608 Samter Court offer parking?
No, 5608 Samter Court does not offer parking.
Does 5608 Samter Court have units with washers and dryers?
No, 5608 Samter Court does not offer units with in unit laundry.
Does 5608 Samter Court have a pool?
Yes, 5608 Samter Court has a pool.
Does 5608 Samter Court have accessible units?
No, 5608 Samter Court does not have accessible units.
Does 5608 Samter Court have units with dishwashers?
No, 5608 Samter Court does not have units with dishwashers.
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