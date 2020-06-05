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4516 S CLARK AVENUE
Last updated April 23 2020 at 9:13 PM

4516 S CLARK AVENUE

4516 South Clark Avenue · (813) 865-0700
COVID-19 Update
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Location

4516 South Clark Avenue, Tampa, FL 33611
Fairoaks Manhattan Manor

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,400

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3 Bed · 2 Bath · 1200 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
carport
ceiling fan
media room
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Unit Amenities
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furnished
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4516 S CLARK AVENUE have any available units?
4516 S CLARK AVENUE has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Tampa, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tampa Rent Report.
What amenities does 4516 S CLARK AVENUE have?
Some of 4516 S CLARK AVENUE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and carport. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4516 S CLARK AVENUE currently offering any rent specials?
4516 S CLARK AVENUE isn't currently offering any rent specials.
Is 4516 S CLARK AVENUE pet-friendly?
No, 4516 S CLARK AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tampa.
Does 4516 S CLARK AVENUE offer parking?
Yes, 4516 S CLARK AVENUE does offer parking.
Does 4516 S CLARK AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 4516 S CLARK AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 4516 S CLARK AVENUE have a pool?
No, 4516 S CLARK AVENUE does not have a pool.
Does 4516 S CLARK AVENUE have accessible units?
No, 4516 S CLARK AVENUE does not have accessible units.
Does 4516 S CLARK AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 4516 S CLARK AVENUE has units with dishwashers.
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