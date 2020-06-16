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2808 W PAXTON AVENUE
Last updated July 2 2019 at 10:00 AM

2808 W PAXTON AVENUE

2808 West Paxton Avenue · (813) 225-1890
COVID-19 Update
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Location

2808 West Paxton Avenue, Tampa, FL 33611
Ballast Point

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INFO PROVIDED BY ListHub

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
Unit Amenities
bathtub
carpet
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2808 W PAXTON AVENUE have any available units?
2808 W PAXTON AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tampa, FL.
How much is rent in Tampa, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tampa Rent Report.
What amenities does 2808 W PAXTON AVENUE have?
Some of 2808 W PAXTON AVENUE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2808 W PAXTON AVENUE currently offering any rent specials?
2808 W PAXTON AVENUE isn't currently offering any rent specials.
Is 2808 W PAXTON AVENUE pet-friendly?
No, 2808 W PAXTON AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tampa.
Does 2808 W PAXTON AVENUE offer parking?
Yes, 2808 W PAXTON AVENUE does offer parking.
Does 2808 W PAXTON AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 2808 W PAXTON AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 2808 W PAXTON AVENUE have a pool?
Yes, 2808 W PAXTON AVENUE has a pool.
Does 2808 W PAXTON AVENUE have accessible units?
No, 2808 W PAXTON AVENUE does not have accessible units.
Does 2808 W PAXTON AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 2808 W PAXTON AVENUE has units with dishwashers.
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