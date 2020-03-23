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1516 W RIVER LANE
Last updated June 13 2020 at 3:45 AM

1516 W RIVER LANE

1516 West River Lane · (813) 865-0700
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Location

1516 West River Lane, Tampa, FL 33603
Wellswood

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,300

Click to see floorplan

3 Bed · 1 Bath · 1676 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
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all utils included
carport
Unit Amenities
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furnished
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hardwood floors
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1516 W RIVER LANE have any available units?
1516 W RIVER LANE has a unit available for $2,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Tampa, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tampa Rent Report.
What amenities does 1516 W RIVER LANE have?
Some of 1516 W RIVER LANE's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1516 W RIVER LANE currently offering any rent specials?
1516 W RIVER LANE isn't currently offering any rent specials.
Is 1516 W RIVER LANE pet-friendly?
No, 1516 W RIVER LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tampa.
Does 1516 W RIVER LANE offer parking?
Yes, 1516 W RIVER LANE does offer parking.
Does 1516 W RIVER LANE have units with washers and dryers?
Yes, 1516 W RIVER LANE offers units with in unit laundry.
Does 1516 W RIVER LANE have a pool?
No, 1516 W RIVER LANE does not have a pool.
Does 1516 W RIVER LANE have accessible units?
No, 1516 W RIVER LANE does not have accessible units.
Does 1516 W RIVER LANE have units with dishwashers?
Yes, 1516 W RIVER LANE has units with dishwashers.
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