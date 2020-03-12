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Sunrise, FL
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8016 NW 29TH STREET
Last updated June 15 2020 at 8:03 AM

8016 NW 29TH STREET

8016 Northwest 29th Street · (954) 636-7993
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Location

8016 Northwest 29th Street, Sunrise, FL 33322
Sunrise Golf Village East

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,800

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3 Bed · 2.5 Bath · 1274 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
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recently renovated
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Property Amenities
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CONTACT:

LUMI BULARCA
PH: 954-636-7993

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8016 NW 29TH STREET have any available units?
8016 NW 29TH STREET has a unit available for $1,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8016 NW 29TH STREET have?
Some of 8016 NW 29TH STREET's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8016 NW 29TH STREET currently offering any rent specials?
8016 NW 29TH STREET isn't currently offering any rent specials.
Is 8016 NW 29TH STREET pet-friendly?
No, 8016 NW 29TH STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sunrise.
Does 8016 NW 29TH STREET offer parking?
Yes, 8016 NW 29TH STREET does offer parking.
Does 8016 NW 29TH STREET have units with washers and dryers?
No, 8016 NW 29TH STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 8016 NW 29TH STREET have a pool?
Yes, 8016 NW 29TH STREET has a pool.
Does 8016 NW 29TH STREET have accessible units?
No, 8016 NW 29TH STREET does not have accessible units.
Does 8016 NW 29TH STREET have units with dishwashers?
Yes, 8016 NW 29TH STREET has units with dishwashers.
Does 8016 NW 29TH STREET have units with air conditioning?
Yes, 8016 NW 29TH STREET has units with air conditioning.
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