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Pompano Beach, FL
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3225 NE 16
Last updated May 25 2020 at 7:12 PM

3225 NE 16

3225 Northeast 16th Street · (954) 525-2200
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Location

3225 Northeast 16th Street, Pompano Beach, FL 33062
Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 19A · Avail. now

$1,750

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1 Bed · 1 Bath · 441 sqft

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Amenities

granite counters
recently renovated
pool
tennis court
bbq/grill
microwave
Unit Amenities
furnished
granite counters
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
pool
bbq/grill
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3225 NE 16 have any available units?
3225 NE 16 has a unit available for $1,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pompano Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pompano Beach Rent Report.
What amenities does 3225 NE 16 have?
Some of 3225 NE 16's amenities include granite counters, recently renovated, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3225 NE 16 currently offering any rent specials?
3225 NE 16 isn't currently offering any rent specials.
Is 3225 NE 16 pet-friendly?
No, 3225 NE 16 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pompano Beach.
Does 3225 NE 16 offer parking?
No, 3225 NE 16 does not offer parking.
Does 3225 NE 16 have units with washers and dryers?
No, 3225 NE 16 does not offer units with in unit laundry.
Does 3225 NE 16 have a pool?
Yes, 3225 NE 16 has a pool.
Does 3225 NE 16 have accessible units?
No, 3225 NE 16 does not have accessible units.
Does 3225 NE 16 have units with dishwashers?
No, 3225 NE 16 does not have units with dishwashers.
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