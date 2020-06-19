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Pompano Beach, FL
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2900 N Course Dr
Last updated April 29 2020 at 5:02 AM

2900 N Course Dr

2900 North Course Drive · (954) 643-4760
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Location

2900 North Course Drive, Pompano Beach, FL 33069
Palm Aire

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 404 · Avail. now

$1,550

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2 Bed · 2 Bath · 1260 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
recently renovated
pool
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elevator
Unit Amenities
dishwasher
furnished
in unit laundry
range
refrigerator
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Property Amenities
accessible
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2900 N Course Dr have any available units?
2900 N Course Dr has a unit available for $1,550 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pompano Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pompano Beach Rent Report.
What amenities does 2900 N Course Dr have?
Some of 2900 N Course Dr's amenities include in unit laundry, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2900 N Course Dr currently offering any rent specials?
2900 N Course Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 2900 N Course Dr pet-friendly?
No, 2900 N Course Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pompano Beach.
Does 2900 N Course Dr offer parking?
No, 2900 N Course Dr does not offer parking.
Does 2900 N Course Dr have units with washers and dryers?
Yes, 2900 N Course Dr offers units with in unit laundry.
Does 2900 N Course Dr have a pool?
Yes, 2900 N Course Dr has a pool.
Does 2900 N Course Dr have accessible units?
Yes, 2900 N Course Dr has accessible units.
Does 2900 N Course Dr have units with dishwashers?
Yes, 2900 N Course Dr has units with dishwashers.
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