All apartments in Pompano Beach
Find more places like 222 SW 1st St.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Pompano Beach, FL
/
222 SW 1st St
Last updated May 21 2020 at 6:17 PM

222 SW 1st St

222 Southwest 1st Street · (954) 263-6639
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Pompano Beach
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all
2 Bedrooms
See all

Location

222 Southwest 1st Street, Pompano Beach, FL 33060
Avondale

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit H-6 · Avail. now

$1,290

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1000 sqft

Report This Listing

Amenities

dishwasher
pool
clubhouse
ice maker
carpet
range
Unit Amenities
carpet
dishwasher
ice maker
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
pool
2ND FLOOR ALL AGES...BIKE TO THE BEACH...ALL AGES REMODELLED CONDO 2 BEDROOMS 2 BATHS WATER VIEW UNIT 2ND FLOOR. CLUB HOUSE 2 SWIMMING POOLS, BIKE TO THE BEACH OR TAKE A WALK... WALKING DISTANCE TO COFFEE PLACES, RESTAURANTS AND ALL YOU NEED, CLOSE TO MAIN HIGHWAYS EASY ACCESS TO WHEREVER YOU NEED TO GO. NICE NEIGHBORHOOD, ACROSS THE STREET FROM CITY HALL. NO CARPET IN UNIT. FRIENDLY NEIGHBORS. IN THE HEART OF POMPANO BEACH.
Driving Directions: I-95 EXIT ATLANTIC BLVD EAST TO DIXIE HWY SOUTH/RIGHT TO FIRST STREET MAKE A RIGHT TO COMMUNITY ON RIGHT HAND SIDE
Broker Confidential: KNOCK AND SHOW IF NO ANSWER LOCK BOX 1000 REMODELLED BIKE TO THE BEACH EXCELLENT UNIT 2ND FLOOR

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 222 SW 1st St have any available units?
222 SW 1st St has a unit available for $1,290 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pompano Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pompano Beach Rent Report.
What amenities does 222 SW 1st St have?
Some of 222 SW 1st St's amenities include dishwasher, pool, and clubhouse. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 222 SW 1st St currently offering any rent specials?
222 SW 1st St isn't currently offering any rent specials.
Is 222 SW 1st St pet-friendly?
No, 222 SW 1st St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pompano Beach.
Does 222 SW 1st St offer parking?
No, 222 SW 1st St does not offer parking.
Does 222 SW 1st St have units with washers and dryers?
No, 222 SW 1st St does not offer units with in unit laundry.
Does 222 SW 1st St have a pool?
Yes, 222 SW 1st St has a pool.
Does 222 SW 1st St have accessible units?
No, 222 SW 1st St does not have accessible units.
Does 222 SW 1st St have units with dishwashers?
Yes, 222 SW 1st St has units with dishwashers.
Have a question for 222 SW 1st St?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Island Club
3505 West Atlantic Boulevard
Pompano Beach, FL 33069
Pompano Palms Apartments
401 NW 34th St
Pompano Beach, FL 33313
Luzano
100 NW 33rd St
Pompano Beach, FL 33064
Bell Lighthouse Point
4611 N Federal Hwy
Pompano Beach, FL 33064
Linden Pointe
4411 N Federal Hwy
Pompano Beach, FL 33064
Broadstone Oceanside
1333 South Ocean Boulevard
Pompano Beach, FL 33062
Atlantico at Palm Aire
3360 NW 1st Ct
Pompano Beach, FL 33069
Envy Pompano Beach
475 SE 1st Street
Pompano Beach, FL 33060

Similar Pages

Pompano Beach 1 BedroomsPompano Beach 2 Bedrooms
Pompano Beach Dog Friendly ApartmentsPompano Beach Pet Friendly Places
Pompano Beach Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FL
Boynton Beach, FLMiramar, FLDelray Beach, FLHollywood, FLHialeah, FLSunrise, FLDoral, FL
Coconut Creek, FLDeerfield Beach, FLTamarac, FLCoral Gables, FLPalm Beach Gardens, FLWellington, FL

Nearby Neighborhoods

HighlandsPalm AireKendall Green
BeachCollier CitySnug Harbor
Loch LomondCypress Lakes

Apartments Near Colleges

Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-MiamiKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity