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Pembroke Pines, FL
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1251 SW 87th Way
Last updated June 17 2020 at 5:30 AM

1251 SW 87th Way

1251 Southwest 87th Way · No Longer Available
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Location

1251 Southwest 87th Way, Pembroke Pines, FL 33025
Honey Woods

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
COME SEE THIS NEWLY RENOVATED & CHARMING 4/2 WITH HUGE BACKYARD AND PATIO AREA! PERFECT HOME FOR ENTERTAINING WITH GREAT SCHOOLS ALL AROUND. NOA HOA APPROVAL NECESSARY!! GRANITE COUNTERTOPS WITH NEW APPLIANCES, NEWLY PAINTED AND CLEANED. EPOXY FLOORS IN GARAGE WITH WASHER AND DRYER AVAILABLE. QUIET, SAFE, AND CALM COMMUNITY ON A CUL DE SAC WITH 24/7 SECURITY PATROL. PET FRIENDLY WITH A HUGE BACKYARD AND ACCESS TO THE LAKE. THIS ONE WONT LAST LONG SO BE SURE TO SCHEDULE YOUR SHOWING RIGHT AWAY. VACANT AND EASY TO SHOW! MUST PROVIDE FIRST, LAST AND SECURITY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1251 SW 87th Way have any available units?
1251 SW 87th Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pembroke Pines, FL.
How much is rent in Pembroke Pines, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pembroke Pines Rent Report.
What amenities does 1251 SW 87th Way have?
Some of 1251 SW 87th Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1251 SW 87th Way currently offering any rent specials?
1251 SW 87th Way isn't currently offering any rent specials.
Is 1251 SW 87th Way pet-friendly?
Yes, 1251 SW 87th Way is pet friendly.
Does 1251 SW 87th Way offer parking?
Yes, 1251 SW 87th Way does offer parking.
Does 1251 SW 87th Way have units with washers and dryers?
Yes, 1251 SW 87th Way offers units with in unit laundry.
Does 1251 SW 87th Way have a pool?
No, 1251 SW 87th Way does not have a pool.
Does 1251 SW 87th Way have accessible units?
No, 1251 SW 87th Way does not have accessible units.
Does 1251 SW 87th Way have units with dishwashers?
Yes, 1251 SW 87th Way has units with dishwashers.
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