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1331 Brickell Bay Dr
Last updated April 3 2020 at 1:18 PM

1331 Brickell Bay Dr

1331 Brickell Bay Drive · (305) 305-1749
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Location

1331 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131
Brickell

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 4203 · Avail. now

$5,700

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2 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
parking
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
furnished
granite counters
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
business center
clubhouse
concierge
elevator
gym
parking
pool
racquetball court
hot tub
sauna
valet service
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1331 Brickell Bay Dr have any available units?
1331 Brickell Bay Dr has a unit available for $5,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Rent Report.
What amenities does 1331 Brickell Bay Dr have?
Some of 1331 Brickell Bay Dr's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1331 Brickell Bay Dr currently offering any rent specials?
1331 Brickell Bay Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 1331 Brickell Bay Dr pet-friendly?
No, 1331 Brickell Bay Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami.
Does 1331 Brickell Bay Dr offer parking?
Yes, 1331 Brickell Bay Dr does offer parking.
Does 1331 Brickell Bay Dr have units with washers and dryers?
Yes, 1331 Brickell Bay Dr offers units with in unit laundry.
Does 1331 Brickell Bay Dr have a pool?
Yes, 1331 Brickell Bay Dr has a pool.
Does 1331 Brickell Bay Dr have accessible units?
No, 1331 Brickell Bay Dr does not have accessible units.
Does 1331 Brickell Bay Dr have units with dishwashers?
Yes, 1331 Brickell Bay Dr has units with dishwashers.
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