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601 11th St
Last updated June 11 2020 at 9:47 PM

601 11th St

601 11th St · (954) 410-3646
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Location

601 11th St, Miami Beach, FL 33139
Flamingo-Lummus

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 207 · Avail. now

$2,295

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
furnished
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 601 11th St have any available units?
601 11th St has a unit available for $2,295 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Beach Rent Report.
What amenities does 601 11th St have?
Some of 601 11th St's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 601 11th St currently offering any rent specials?
601 11th St isn't currently offering any rent specials.
Is 601 11th St pet-friendly?
No, 601 11th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami Beach.
Does 601 11th St offer parking?
No, 601 11th St does not offer parking.
Does 601 11th St have units with washers and dryers?
Yes, 601 11th St offers units with in unit laundry.
Does 601 11th St have a pool?
No, 601 11th St does not have a pool.
Does 601 11th St have accessible units?
No, 601 11th St does not have accessible units.
Does 601 11th St have units with dishwashers?
Yes, 601 11th St has units with dishwashers.
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