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Jacksonville, FL
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7120 LUCKY DR
Last updated March 2 2020 at 12:09 AM

7120 LUCKY DR

7120 Lucky Drive West · No Longer Available
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Location

7120 Lucky Drive West, Jacksonville, FL 32208
Tallulah-North Shore

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
carport
parking
garage
MOVE IN READY SINGLE FAMILY HOME. SPACIOUS & REMODELED 3 BEDROOM, 1 BATHROOM WITH 1 CAR GARAGE PLUS ADDITIONAL CARPORT WITH FENCED BACKYARD PERFECT FOR CHILDREN & PETS. The Rental Rate is $950.00 WITH A January 1st, 2020 OR $1,000 with a February 1st move in.SEPARATE LIVING ROOM & DINING ROOM. SHOWS WELL & AVAILABLE FOR IMMEDIATE MOVE INFRESHLY PAINTED INTERIOR & EXTERIOR WITH NEW CENTRAL AC SYSTEM & STAINLESS STEEL APPLIANCES. REFRIGERATOR, STOVE, DISHWASHER & MICROWAVE OVEN. . APPLICANT'S INCOME MUST BE AT LEAST 3 TIMES THE RENT.REQUIRES A 2 YEAR LEASE AGREEMENT.LANDLORD MAY REQUIRE PAYMENTS OF FIRST, LAST & SECURITY DEPOSIT FOR APPROVAL OR $3,000 DEPENDING ON THE APPLICANT''S QUALIFICATIONS. MINUTES FROM I-295 & DOWNTOWN.A SHORT DRIVE TO THE PORT OF JAX & THE AIRPORT

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7120 LUCKY DR have any available units?
7120 LUCKY DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Jacksonville, FL.
How much is rent in Jacksonville, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jacksonville Rent Report.
What amenities does 7120 LUCKY DR have?
Some of 7120 LUCKY DR's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7120 LUCKY DR currently offering any rent specials?
7120 LUCKY DR is not currently offering any rent specials.
Is 7120 LUCKY DR pet-friendly?
Yes, 7120 LUCKY DR is pet friendly.
Does 7120 LUCKY DR offer parking?
Yes, 7120 LUCKY DR offers parking.
Does 7120 LUCKY DR have units with washers and dryers?
No, 7120 LUCKY DR does not offer units with in unit laundry.
Does 7120 LUCKY DR have a pool?
No, 7120 LUCKY DR does not have a pool.
Does 7120 LUCKY DR have accessible units?
No, 7120 LUCKY DR does not have accessible units.
Does 7120 LUCKY DR have units with dishwashers?
Yes, 7120 LUCKY DR has units with dishwashers.
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