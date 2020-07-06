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Jacksonville, FL
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3017 GERONA DR
Last updated May 15 2020 at 11:51 PM

3017 GERONA DR

3017 Gerona Drive East · No Longer Available
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Location

3017 Gerona Drive East, Jacksonville, FL 32224
Golden Glades-The Woods

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
ice maker
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
game room
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3017 GERONA DR have any available units?
3017 GERONA DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Jacksonville, FL.
How much is rent in Jacksonville, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jacksonville Rent Report.
What amenities does 3017 GERONA DR have?
Some of 3017 GERONA DR's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3017 GERONA DR currently offering any rent specials?
3017 GERONA DR is not currently offering any rent specials.
Is 3017 GERONA DR pet-friendly?
No, 3017 GERONA DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Jacksonville.
Does 3017 GERONA DR offer parking?
Yes, 3017 GERONA DR offers parking.
Does 3017 GERONA DR have units with washers and dryers?
No, 3017 GERONA DR does not offer units with in unit laundry.
Does 3017 GERONA DR have a pool?
No, 3017 GERONA DR does not have a pool.
Does 3017 GERONA DR have accessible units?
No, 3017 GERONA DR does not have accessible units.
Does 3017 GERONA DR have units with dishwashers?
Yes, 3017 GERONA DR has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.
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