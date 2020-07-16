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3244 W 98th Pl
Last updated July 1 2020 at 11:42 PM

3244 W 98th Pl

3244 West 98th Place · (954) 892-9224
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Location

3244 West 98th Place, Hialeah, FL 33018

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 3244 · Avail. now

$2,750

4 Bed · 4 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
stainless steel
gym
Unit Amenities
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microwave
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3244 W 98th Pl have any available units?
3244 W 98th Pl has a unit available for $2,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3244 W 98th Pl have?
Some of 3244 W 98th Pl's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3244 W 98th Pl currently offering any rent specials?
3244 W 98th Pl is not currently offering any rent specials.
Is 3244 W 98th Pl pet-friendly?
No, 3244 W 98th Pl is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hialeah.
Does 3244 W 98th Pl offer parking?
Yes, 3244 W 98th Pl offers parking.
Does 3244 W 98th Pl have units with washers and dryers?
Yes, 3244 W 98th Pl offers units with in unit laundry.
Does 3244 W 98th Pl have a pool?
Yes, 3244 W 98th Pl has a pool.
Does 3244 W 98th Pl have accessible units?
No, 3244 W 98th Pl does not have accessible units.
Does 3244 W 98th Pl have units with dishwashers?
Yes, 3244 W 98th Pl has units with dishwashers.
Does 3244 W 98th Pl have units with air conditioning?
No, 3244 W 98th Pl does not have units with air conditioning.
Interested in 3244 W 98th Pl?
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