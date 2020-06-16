All apartments in Fort Lauderdale
Find more places like 5200 NW 31st Ave.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Fort Lauderdale, FL
/
5200 NW 31st Ave
Last updated June 13 2020 at 5:32 PM

5200 NW 31st Ave

5200 Northwest 31st Avenue · (954) 636-7993
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Fort Lauderdale
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Pool
See all

Location

5200 Northwest 31st Avenue, Fort Lauderdale, FL 33309

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 176 · Avail. now

$1,500

Click to see floorplan

2 Bed · 3 Bath

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
pool
range
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
pool
VERY SPACIOUS 2 BEDROOM, 2.5 BATH TOWNHOUSE-CONDO WITH BEAUTIFUL LAKE VIEW FROM LIVING ROOM AND MASTER BEDROOM, WASHER AND DRYER IN UNIT. GREAT GATED COMMUNITY LOCATED CLOSE TO EVERYTHING. WATER/SEWER INCLUDED IN RENT. ONE PET ALLOWED, UNDER 40LBS, NO AGGRESSIVE BREED - $250 NON REFUNDABLE FEE APPLIES. ASSOCIATION APPROVAL PROCESS TAKES 2-3 WEEKS AND REQUIRES TO HAVE A MINIMUM OF 600 CREDIT SCORE FOR ALL APPLICANTS TO BE APPROVED. FIRST MONTH RENT PLUS TWO MONTHS SECURITY DEPOSIT REQUIRED TO MOVE IN (MIGHT BE NEGOTIABLE WITH GOOD CREDIT OVER 650).

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5200 NW 31st Ave have any available units?
5200 NW 31st Ave has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 5200 NW 31st Ave have?
Some of 5200 NW 31st Ave's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5200 NW 31st Ave currently offering any rent specials?
5200 NW 31st Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 5200 NW 31st Ave pet-friendly?
Yes, 5200 NW 31st Ave is pet friendly.
Does 5200 NW 31st Ave offer parking?
No, 5200 NW 31st Ave does not offer parking.
Does 5200 NW 31st Ave have units with washers and dryers?
Yes, 5200 NW 31st Ave offers units with in unit laundry.
Does 5200 NW 31st Ave have a pool?
Yes, 5200 NW 31st Ave has a pool.
Does 5200 NW 31st Ave have accessible units?
No, 5200 NW 31st Ave does not have accessible units.
Does 5200 NW 31st Ave have units with dishwashers?
Yes, 5200 NW 31st Ave has units with dishwashers.
Have a question for 5200 NW 31st Ave?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Camden Las Olas
501 SE 2nd St
Fort Lauderdale, FL 33394
BLU on Marina Boulevard
1401 Marina Mile Boulevard
Fort Lauderdale, FL 33315
AMLI Flagler Village
440 NE 4th Ave
Fort Lauderdale, FL 33301
Alluvion Las Olas
215 North New River Drive East
Fort Lauderdale, FL 33301
Icon Las Olas
500 E Las Olas Blvd
Fort Lauderdale, FL 33301
The Six13
613 Northwest 3rd Avenue
Fort Lauderdale, FL 33311
Solmar on Sixth
408 NE 6th St
Fort Lauderdale, FL 33301
Exchange Lofts
115 NE 3rd Ave
Fort Lauderdale, FL 33301

Similar Pages

Fort Lauderdale 1 BedroomsFort Lauderdale 2 Bedrooms
Fort Lauderdale Dog Friendly ApartmentsFort Lauderdale Pet Friendly Places
Fort Lauderdale Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLBoynton Beach, FL
Miramar, FLDelray Beach, FLDavie, FLPompano Beach, FLHollywood, FLHialeah, FLSunrise, FL
Doral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLTamarac, FLCoral Gables, FLPalm Beach Gardens, FL

Nearby Neighborhoods

Flagler HeightsDowntown Fort LauderdaleMelrose Park
River OaksVictoria ParkCoral Ridge
Tarpon RiverLake Ridge

Apartments Near Colleges

Broward CollegeKeiser University-Ft Lauderdale
Atlantic Technical CollegeCarlos Albizu University-Miami
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity