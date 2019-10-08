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Fort Lauderdale, FL
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3054 NE 49th St
Last updated April 29 2020 at 5:03 AM

3054 NE 49th St

3054 Northeast 49th Street · (954) 288-8672
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Location

3054 Northeast 49th Street, Fort Lauderdale, FL 33308
Coral Ridge Country Club Estates

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$3,500

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2 Bed · 4 Bath · 2100 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
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furnished
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
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Property Amenities
clubhouse
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3054 NE 49th St have any available units?
3054 NE 49th St has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 3054 NE 49th St have?
Some of 3054 NE 49th St's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3054 NE 49th St currently offering any rent specials?
3054 NE 49th St isn't currently offering any rent specials.
Is 3054 NE 49th St pet-friendly?
No, 3054 NE 49th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 3054 NE 49th St offer parking?
No, 3054 NE 49th St does not offer parking.
Does 3054 NE 49th St have units with washers and dryers?
Yes, 3054 NE 49th St offers units with in unit laundry.
Does 3054 NE 49th St have a pool?
Yes, 3054 NE 49th St has a pool.
Does 3054 NE 49th St have accessible units?
No, 3054 NE 49th St does not have accessible units.
Does 3054 NE 49th St have units with dishwashers?
Yes, 3054 NE 49th St has units with dishwashers.
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