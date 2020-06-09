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2365 SW 34th Way
Last updated May 19 2020 at 5:49 PM

2365 SW 34th Way

2365 Southwest 34th Way · (786) 278-2727
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Location

2365 Southwest 34th Way, Fort Lauderdale, FL 33312
Riverland Villlage

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,495

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3 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
carport
recently renovated
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Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2365 SW 34th Way have any available units?
2365 SW 34th Way has a unit available for $2,495 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 2365 SW 34th Way have?
Some of 2365 SW 34th Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2365 SW 34th Way currently offering any rent specials?
2365 SW 34th Way isn't currently offering any rent specials.
Is 2365 SW 34th Way pet-friendly?
No, 2365 SW 34th Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 2365 SW 34th Way offer parking?
Yes, 2365 SW 34th Way does offer parking.
Does 2365 SW 34th Way have units with washers and dryers?
Yes, 2365 SW 34th Way offers units with in unit laundry.
Does 2365 SW 34th Way have a pool?
Yes, 2365 SW 34th Way has a pool.
Does 2365 SW 34th Way have accessible units?
No, 2365 SW 34th Way does not have accessible units.
Does 2365 SW 34th Way have units with dishwashers?
Yes, 2365 SW 34th Way has units with dishwashers.
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