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1505 SE 2ND ST
Last updated April 29 2020 at 8:43 PM

1505 SE 2ND ST

1505 Southeast 2nd Street · (954) 564-4666
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Location

1505 Southeast 2nd Street, Fort Lauderdale, FL 33301
Colee Hammock

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 1505 · Avail. now

$3,950

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3 Bed · 5 Bath · 2255 sqft

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Amenities

patio / balcony
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air conditioning
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Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1505 SE 2ND ST have any available units?
1505 SE 2ND ST has a unit available for $3,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 1505 SE 2ND ST have?
Some of 1505 SE 2ND ST's amenities include patio / balcony, granite counters, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1505 SE 2ND ST currently offering any rent specials?
1505 SE 2ND ST isn't currently offering any rent specials.
Is 1505 SE 2ND ST pet-friendly?
No, 1505 SE 2ND ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 1505 SE 2ND ST offer parking?
No, 1505 SE 2ND ST does not offer parking.
Does 1505 SE 2ND ST have units with washers and dryers?
No, 1505 SE 2ND ST does not offer units with in unit laundry.
Does 1505 SE 2ND ST have a pool?
No, 1505 SE 2ND ST does not have a pool.
Does 1505 SE 2ND ST have accessible units?
No, 1505 SE 2ND ST does not have accessible units.
Does 1505 SE 2ND ST have units with dishwashers?
No, 1505 SE 2ND ST does not have units with dishwashers.
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