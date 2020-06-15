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1040 Seminole Dr
Last updated April 29 2020 at 5:03 AM

1040 Seminole Dr

1040 Seminole Drive · (954) 816-1050
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Location

1040 Seminole Drive, Fort Lauderdale, FL 33304
Coral Ridge

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 507 · Avail. now

$3,098

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2 Bed · 2 Bath · 1493 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
new construction
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
ice maker
in unit laundry
oven
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
accessible
elevator
parking
pool
bbq/grill
garage
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1040 Seminole Dr have any available units?
1040 Seminole Dr has a unit available for $3,098 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 1040 Seminole Dr have?
Some of 1040 Seminole Dr's amenities include in unit laundry, dishwasher, and new construction. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1040 Seminole Dr currently offering any rent specials?
1040 Seminole Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 1040 Seminole Dr pet-friendly?
No, 1040 Seminole Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 1040 Seminole Dr offer parking?
Yes, 1040 Seminole Dr does offer parking.
Does 1040 Seminole Dr have units with washers and dryers?
Yes, 1040 Seminole Dr offers units with in unit laundry.
Does 1040 Seminole Dr have a pool?
Yes, 1040 Seminole Dr has a pool.
Does 1040 Seminole Dr have accessible units?
Yes, 1040 Seminole Dr has accessible units.
Does 1040 Seminole Dr have units with dishwashers?
Yes, 1040 Seminole Dr has units with dishwashers.
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