All apartments in Fort Lauderdale
Find more places like 1000 SE 15th St.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Fort Lauderdale, FL
/
1000 SE 15th St
Last updated April 29 2020 at 5:03 AM

1000 SE 15th St

1000 Southeast 15th Street · (954) 817-5280
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Fort Lauderdale
See all
Harbordale
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
1 Bedrooms
See all

Location

1000 Southeast 15th Street, Fort Lauderdale, FL 33316
Harbordale

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 205 · Avail. now

$1,500

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath · 670 sqft

Report This Listing

Amenities

granite counters
recently renovated
stainless steel
pool
range
oven
Unit Amenities
granite counters
oven
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pool
COMPLETELY GATED COMPLEX REQUIRES SECURITY CODE TO ENTER! GORGEOUS COMMUNITY POOL AND LUSH TROPICAL GARDENS,, NEWER KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS, STAINLESS STEEL APPLIANCES,NEW OVEN/RANGE JUST INSTALLED,TILE FLOORS, UPDATED BATHROOM. THE ENTIRE UNIT WAS REPAINTED WEEK OF 8/5 2019. THIS CONDO IS LOCATED IN A HIGHLY SOUGHT AFTER LOCATION CLOSE TO RESTAURANTS, SHOPPING, AIR AND SEAPORT. RIDE YOUR BIKE TO THE BEACH! TENANT WILL NEED PROOF OF INCOME, CLEAN BACKGROUND AND A GOOD GREDIT SCORE. FIRST,LAST AND SECURITY--NO EXCEPTIONS!! ABSOLUTELY **NO PETS**

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1000 SE 15th St have any available units?
1000 SE 15th St has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 1000 SE 15th St have?
Some of 1000 SE 15th St's amenities include granite counters, recently renovated, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1000 SE 15th St currently offering any rent specials?
1000 SE 15th St isn't currently offering any rent specials.
Is 1000 SE 15th St pet-friendly?
No, 1000 SE 15th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 1000 SE 15th St offer parking?
No, 1000 SE 15th St does not offer parking.
Does 1000 SE 15th St have units with washers and dryers?
No, 1000 SE 15th St does not offer units with in unit laundry.
Does 1000 SE 15th St have a pool?
Yes, 1000 SE 15th St has a pool.
Does 1000 SE 15th St have accessible units?
No, 1000 SE 15th St does not have accessible units.
Does 1000 SE 15th St have units with dishwashers?
No, 1000 SE 15th St does not have units with dishwashers.
Have a question for 1000 SE 15th St?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Ora Flagler Village
673 NE 3rd Ave
Fort Lauderdale, FL 33311
The Queue
817 SE 2nd St
Fort Lauderdale, FL 33316
Motif
500 North Andrews Avenue
Fort Lauderdale, FL 33301
Alluvion Las Olas
215 North New River Drive East
Fort Lauderdale, FL 33301
Icon Las Olas
500 E Las Olas Blvd
Fort Lauderdale, FL 33301
The Rise at Flagler Village
405 NE 2nd St
Fort Lauderdale, FL 33301
New River Yacht Club
400 SW 1st Ave
Fort Lauderdale, FL 33301
Exchange Lofts
115 NE 3rd Ave
Fort Lauderdale, FL 33301

Similar Pages

Fort Lauderdale 1 BedroomsFort Lauderdale 2 Bedrooms
Fort Lauderdale Dog Friendly ApartmentsFort Lauderdale Pet Friendly Places
Fort Lauderdale Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLBoynton Beach, FL
Miramar, FLDelray Beach, FLDavie, FLPompano Beach, FLHollywood, FLHialeah, FLSunrise, FL
Doral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLTamarac, FLCoral Gables, FLPalm Beach Gardens, FL

Nearby Neighborhoods

Flagler HeightsDowntown Fort LauderdaleMelrose Park
River OaksVictoria ParkCoral Ridge
Tarpon RiverLake Ridge

Apartments Near Colleges

Broward CollegeKeiser University-Ft Lauderdale
Atlantic Technical CollegeCarlos Albizu University-Miami
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity