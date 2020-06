Amenities

in unit laundry patio / balcony parking gym pool tennis court

Unit Amenities furnished in unit laundry patio / balcony Property Amenities gym on-site laundry parking pool tennis court

9725 Northwest 52nd Street Apt #309, Doral, FL 33178 - 2 BR 2 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Freddy Rivero, Avantiway Realty, (786) 325-8986. Available from: 06/09/2020. No pets allowed. Very nice and spacious split plan 2Bed/2Bath furnished condo in Doral Park Community. Tiles floors through out the unit, laundry room with washer & dryer in the unit. Screened balcony. Assigned Parking. 24 hour security. Tenant(s) can access the Doral Park Country Club for $94.00 monthly and enjoy all the facilities, tennis, golf, gym, pool, party room, restaurant. Close to schools, shopping malls, restaurants, expressways. Great location. -------------------------------------------------------------------------------------- Muy bonito y espacioso condominio de 2 dormitorios / 2 baños amueblado en Doral Park Community. Pisos de baldosas en toda la unidad, sala de lavandería con lavadora y secadora en la unidad. Balcón proyectado. Estacionamiento asignado. Seguridad las 24 horas. Los inquilinos pueden acceder al Doral Park Country Club por $ 94.00 mensuales y disfrutar de todas las instalaciones, tenis, golf, gimnasio, piscina, sala de fiestas, restaurante. Cerca de colegios, centros comerciales, restaurantes, autopistas. Buena ubicación. [ Published 16-Jun-20 / ID 3581905 ]