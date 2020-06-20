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8343 Lake Drive
Last updated June 20 2020 at 10:50 AM

8343 Lake Drive

8343 Lake Drive · (786) 325-8986
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Location

8343 Lake Drive, Doral, FL 33166

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

1 Bedroom

Unit 405 · Avail. now

$1,400

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1 Bed · 1 Bath · 810 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
gym
pool
tennis court
Unit Amenities
in unit laundry
oven
patio / balcony
Property Amenities
pet friendly
gym
pool
tennis court
8343 Lake Drive Apt #405, Doral, FL 33166 - 1 BR 1 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Freddy Rivero, Avantiway Realty, (786) 325-8986. Available from: 06/09/2020. Pets: allowed. VERY LUMINOUS AND SPACIOUS 1 BED /1 BATH AT LAS VISTAS AT DORAL. TILE FLOORS THROUGHOUT UNIT. STORAGE ROOM INCLUDED WITHIN UNIT WITH SCREENED BALCONY. WASHER & DRYER INSIDE UNIT. COMMUNITY HAS POOL, FITNESS CENTER, TENNIS COURT, AND 24 HOURS SECURIY. LOCATED CLOSE TO COVENIENT STORES, MAIN HIGHWAYS, NEXT TO DOWNTOWN DORAL, SCHOOLS AND MUCH MORE! ------------------------------------------------------------------------------------------ MUY LUMINOSO Y AMPLIO 1 CAMA / 1 BAÑO EN LAS VISTAS EN DORAL. PISOS DE AZULEJO EN TODA LA UNIDAD. HABITACIÓN DE ALMACENAMIENTO INCLUIDA DENTRO DE LA UNIDAD CON BALCÓN PANTALLADO. ARANDELA Y SECADORA DENTRO DE LA UNIDAD. LA COMUNIDAD TIENE PISCINA, CENTRO DE APTITUD, CORTE DE TENIS Y SEGURIDAD LAS 24 HORAS. UBICADO CERCA DE ALMACENES COVENIENTES, CARRETERAS PRINCIPALES, AL LADO DEL CENTRO DORAL, ESCUELAS Y MUCHO MÁS! [ Published 20-Jun-20 / ID 3581912 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8343 Lake Drive have any available units?
8343 Lake Drive has a unit available for $1,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8343 Lake Drive have?
Some of 8343 Lake Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8343 Lake Drive currently offering any rent specials?
8343 Lake Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 8343 Lake Drive pet-friendly?
Yes, 8343 Lake Drive is pet friendly.
Does 8343 Lake Drive offer parking?
No, 8343 Lake Drive does not offer parking.
Does 8343 Lake Drive have units with washers and dryers?
Yes, 8343 Lake Drive offers units with in unit laundry.
Does 8343 Lake Drive have a pool?
Yes, 8343 Lake Drive has a pool.
Does 8343 Lake Drive have accessible units?
No, 8343 Lake Drive does not have accessible units.
Does 8343 Lake Drive have units with dishwashers?
No, 8343 Lake Drive does not have units with dishwashers.
Does 8343 Lake Drive have units with air conditioning?
No, 8343 Lake Drive does not have units with air conditioning.
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