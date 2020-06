Amenities

8343 Lake Drive Apt #405, Doral, FL 33166 - 1 BR 1 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Freddy Rivero, Avantiway Realty, (786) 325-8986. Available from: 06/09/2020. Pets: allowed. VERY LUMINOUS AND SPACIOUS 1 BED /1 BATH AT LAS VISTAS AT DORAL. TILE FLOORS THROUGHOUT UNIT. STORAGE ROOM INCLUDED WITHIN UNIT WITH SCREENED BALCONY. WASHER & DRYER INSIDE UNIT. COMMUNITY HAS POOL, FITNESS CENTER, TENNIS COURT, AND 24 HOURS SECURIY. LOCATED CLOSE TO COVENIENT STORES, MAIN HIGHWAYS, NEXT TO DOWNTOWN DORAL, SCHOOLS AND MUCH MORE! ------------------------------------------------------------------------------------------ MUY LUMINOSO Y AMPLIO 1 CAMA / 1 BAÑO EN LAS VISTAS EN DORAL. PISOS DE AZULEJO EN TODA LA UNIDAD. HABITACIÓN DE ALMACENAMIENTO INCLUIDA DENTRO DE LA UNIDAD CON BALCÓN PANTALLADO. ARANDELA Y SECADORA DENTRO DE LA UNIDAD. LA COMUNIDAD TIENE PISCINA, CENTRO DE APTITUD, CORTE DE TENIS Y SEGURIDAD LAS 24 HORAS. UBICADO CERCA DE ALMACENES COVENIENTES, CARRETERAS PRINCIPALES, AL LADO DEL CENTRO DORAL, ESCUELAS Y MUCHO MÁS! [ Published 20-Jun-20 / ID 3581912 ]